Вашингтон опасается присутствия российских и китайских сил в Центральной Америке

Фото: shutterstock

Возможность присутствия российских и китайских вооруженных сил на территории Центральной Америки пугает Соединенные Штаты, поскольку Вашингтон воспринимает этот факт в качестве угрозы для собственной безопасности. Об этом в понедельник, 20 июня, заявила бывшая сотрудница американской администрации при Дональде Трампе Кэтлин Макфарланд.

8 июня президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие на своей территории зарубежных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Согласно его указу, иностранные военнослужащие могут принимать участие в учениях, искать и спасать людей при природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью на море.

Макфарланд указала, что угроза для Штатов исходит не только от возможного присутствия войск РФ и Китая на территории Центральной Америке, но и от других стран. Она также заметила, что Китай рассчитывает установить контроль над торговлей на море, оттеснив тем самым флот США с территории Южно-Китайского моря.

Экс-представитель американского истеблишмента заметила, что Штаты сами допустили такое положение дел в регионе, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе появилась информация, что стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США.