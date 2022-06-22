Контр-адмирал РФ рассказал, что стало главной проблемой для выхода судов из Мариуполя

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Основной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, которые были получены в боевых действиях в порту, а также тот факт, что некоторые суда были намеренно выведены из строя украинскими военнослужащими, сообщил во вторник, 21 июня, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.

— Суда получили значительные повреждения во время ведения боевых действий в порту, некоторые были специально выведены, осознанно, (из строя) военнослужащими вооруженных сил Украины, чтобы не допустить их выхода, — заметил специалист в интервью РИА Новости.

Турецкий «Азов Конкорд» первым из иностранных судов вышел из порта Мариуполя во вторник, 21 июня, и отправился в Новороссийск.

Судно было восстановлено от повреждений, нанесенных украинскими военными, из порта оно выходит без груза. Кроме того, был набран новый экипаж. Изначально судно должно было покинуть мариупольский порт 18 июня. Однако было необходимо получить разрешение таможни и пограничной службы.

Всего в мариупольском порту в настоящее время остаются пять иностранных судов.