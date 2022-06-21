Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя

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Турецкий «Азов Конкорд» первым из иностранных судов вышел из порта Мариуполя во вторник и отправился в Новороссийск. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает ТАСС.

Корабль был восстановлен от повреждений, нанесенных украинскими военными, из порта он выходит без груза. Кроме того, на корабль был набран новый экипаж. Изначально судно должно было покинуть мариупольский порт 18 июня. Однако было необходимо получить разрешение таможни и пограничной службы.

Всего в порту освобожденного Мариуполя остаются пять иностранных судов, передает ТАСС.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о завершении разминирования порта Мариуполя. Для представителей СМИ прошел специальный пресс-тур, организованный Минобороны. Журналисты осмотрели акваторию порта на катере связи КСВ-67. Позже при них специалисты обезвредили оставшиеся обнаруженные мины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться.