Рада опубликовала в Twitter доказательство обстрелов Донецка со стороны ВСУ

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Фотография тела мирной жительницы города Донецка, которая погибла в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), появилась в официальном аккаунте Верховной рады в социальной сети Twitter. Кадр был сопровожден текстом на английском языке.

Ранее украинские силы нанесли удар по Калининскому району столицы Донбасса. По информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), украинские силовики выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 миллиметров.

Авторы публикации в аккаунте украинского парламента подтвердили, что обстрел был совершен по Донецку. Однако представители Рады не уточнили, что именно Киев совершил акт агрессии, пишет РИА Новости.

Накануне на месте падения украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке были обнаружены осколки, нетипичные для стволовой артиллерии. Предполагается, что осколки ударившего по Донецку снаряда — это осколки РСЗО или управляемой ракеты, произведенной на Западе.