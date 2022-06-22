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В Чили назвали ограничения Литвы на транзит российских товаров провокацией США

Егор Провоторов
В мире
В Чили назвали ограничения Литвы на транзит российских товаров провокацией США
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты могут устроить «провокацию» против России на территории Восточной Европы с участием Польши и Литвы, предположил во вторник, 21 июня, чилийский журналист Гонсало Лира Лопес.

По его мнению, за решением литовских властей ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоит Вашингтон, который, с большой долей вероятности, пытается подогреть конфликт в регионе.

— Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян, — считает чилийский обозреватель.

Журналист допустил, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен спровоцировать российские силы на защиту Калининградской области, пишет РИА Новости.

Гонсало Лира Лопес выразил мнение, что таким образом Белый дом попытается отвлечь внимание населения Соединенных Штатов от высокой инфляции и остальных проблем в экономике.

Накануне в МИД Литвы заявили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было, ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза.

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