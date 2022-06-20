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МИД Литвы оправдал ограничение транзита в Калининград санкциями ЕС

Евгений Белоусов
В мире
МИД Литвы оправдал ограничение транзита в Калининград санкциями ЕС
Фото: depositphotos

Односторонних ограничений на транзит в Калининград не было, ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в МИД Литвы.

— Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, как в Калининградскую область, так и из нее, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что никаких односторонних запретов Литва не вводила, несмотря на распространяемую информацию. Также в понедельник в министерстве прошла встреча с временным поверенным в делах России в Литве Сергеем Рябоконем.

Послу вручили ноту с разъяснениями всех ограничений, введенных из-за санкций Евросоюза, передает ТАСС.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести в отношении Литвы новые ограничения, которые сильно повлияют на ее экономику.

Калининград Россия Литва
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