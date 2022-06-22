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Россиянам рассказали о незаконности штрафов за досрочное погашение кредита

Егор Провоторов
Общество
Россиянам рассказали о незаконности штрафов за досрочное погашение кредита
Фото: depositphotos

При досрочном погашении кредитов рисков на самом деле не так уж много, однако они существуют, предупредил россиян ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Специалист пояснил, что очень важно уведомить банк за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно. После его закрытия нужно будет взять справку о погашении кредита и о том, что у банка нет никаких претензий к заемщику.

Уткин также заметил, что различные штрафы и иные санкции со стороны банка в данном случае являются поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса РФ. И все же необходимо иметь в виду, что кредитная организация может подмочить репутацию заемщика при досрочных выплатах по продуктам, пишет агентство «Прайм».

— Это может случиться, если, например, кредит был взят на пять лет, а выплачен в максимально короткий срок. Дело в том, что в таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше, — предупредил юрист.

Накануне стало известно, что банки, которые принимают участие в программе льготного кредитования специалистов информационных технологий, выдали 166 ипотек и одобрили шесть тысяч заявок.

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