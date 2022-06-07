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Банки РФ выдали уже 166 льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов

Полина Долганова
Экономика
Банки РФ выдали уже 166 льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Банки, которые принимают участие в программе льготного кредитования специалистов информационных технологий, выдали 166 ипотек и одобрили шесть тысяч заявок. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Уточняется, что оформить ипотеку могут специалисты из РФ в возрасте от 22 до 44 лет. Максимальная ставка по ипотеке составляет пять процентов. Первоначальный взнос при этом должен быть от 15 процентов, передает РИА Новости.

19 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программа льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции запускается в России. По словам премьера, разница с рыночной ставкой будет компенсирована банкам субсидиями из государственного бюджета. Период погашения кредита будет зависеть от цели займа. Так, для закупки сырья и комплектующих будет дан год, а для оборудования и средств производства — три года.

До этого стало известно, что первый ипотечный кредит в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в размере 12 миллионов рублей выдали в Москве. Индивидуальный предприниматель получил финансовые средства сроком на 15 лет на покупку коммерческой недвижимости.

Банки Кредиты Минцифры
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