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В Хорватии предположили, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининград

Егор Провоторов
В мире
В Хорватии предположили, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининград
Фото: depositphotos

Вслед за ограничением транзита продукции в Калининградскую область Литва может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в материале для издания Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на собственные источники.

По его информации, Вильнюс, с большой долей вероятности, воспользуется тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию. Автор материала уверен, что Литва намерена преподнести происходящее как исполнение санкций Евросоюза, однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом со стороны литовских властей.

— Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем? — отметил обозреватель Advance, которого цитирует РИА Новости.

Накануне чилийский журналист Гонсало Лира Лопес заметил, что Соединенные Штаты могут устроить «провокацию» против России на территории Восточной Европы с участием Польши и Литвы. Одним из звеньев этой провокации стало ограничение транзита товаров из Калининграда через литовскую территорию.

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