В Роспотребнадзоре оценили риски распространения сибирской язвы в России

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Предпосылок для распространения сибирской язвы в России после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер на данный момент не требуется. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в центре по мониторингу за возбудителем этого вируса в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора.

По информации этого центра, все противоэпидемические мероприятия в регионе проводятся под контролем главного управления Роспотребнадзора.

— Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется, — подчеркнули в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы в Ставрополье в интервью РИА Новости.

Накануне губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась этим вирусом.

В минувшее воскресенье, 19 июня, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации российского населения от холеры нет, степень риска невысока.