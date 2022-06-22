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Новое здание НИИ скорой помощи имени Склифосовского обеспечили электроэнергией

Георгий Соланович
Город
Новое здание НИИ скорой помощи имени Склифосовского обеспечили электроэнергией
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили электроэнергией с резервом здание нового скоропомощного стационарного комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков в среду, 22 июня.

— Завершены работы по обеспечению электроэнергией строящегося здания в составе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Для обеспечения электроснабжения медицинского объекта выполнен комплекс работ, совокупная присоединенная мощность составила свыше 3,1 мегаватта, — отметил заммэра.

По его словам, специалисты установили две новые трансформаторные подстанции и проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километра. В связи с тем, что работы велись в центре столицы, электрики прокладывали линии максимально аккуратно, в том числе, с применением современной спецтехники.

Бирюков подчеркнул, что объект обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности, то есть при возникновении технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

22 марта Бирюков заявил о том, что специалисты обеспечили дополнительной мощностью электродепо «Владыкино» на северо-востоке Москвы.

Электроэнергия НИИ скорой помощи имени Склифосовского Москва
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