Мастер-классы и спектакли пройдут на площадках фестиваля «Модная столица»

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Жители Москвы на площадках фестиваля «Модная столица» в рамках городской Недели моды смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах и посмотреть оригинальные спектакли. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов» в среду, 22 июня.

Так, на площади Революции гостей фестиваля ждут занятия с профессиональными преподавателями и дизайнерами. Профессионалы своего дела расскажут, как появляются идеи, и научат создавать капсульные коллекции.

На Тверском бульваре с 24 по 26 июня будет открыт Fashion-маркет, где жители столицы смогут посетить салон красоты, принять участие в мастер-классах по йоге и пилатесу, а также послушать лекции по созданию собственного образа.

Кроме того, на Тверской площади пройдет образовательная программу РГУ имени Косыгина. Там гостям фестиваля расскажут о создании модных фасонов, украшений и научат секретам макияжа.

Помимо этого, различные мероприятия ожидают горожан на Ореховом бульваре, в сквере у Гольяновского пруда, на площади Славы, на улицах Теплый Стан, Святоозерской, Перерве, Городецкой, Матвеевской, Вешняковской, Профсоюзной и на многих других площадках.

— А еще в вечерние часы (20–23 июня 18:00–19:00, 24–26 июня 17:00–19:00) всех гостей окружных площадок приглашают посмотреть спектакли по мотивам любимых и всем хорошо знакомых детских сказок, кукольные спектакли и выступления кавер-групп, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России.