Москвичи предложат идеи по улучшению транспортной инфраструктуры

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москвичи могут предложить идеи по улучшению транспортной инфраструктуры в рамках работы платформы «Город идей». Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Пользователи платформы «Город идей» теперь могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где стоит установить зарядную станцию для электромобилей. В разделе «Предложить идею» доступно десять новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожанам предлагают рассказать, чего не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановочным павильонам, чтобы стать еще удобнее, — говорится в сообщении.

На данном этапе москвичи могут поделиться своими идеями по следующим темам: «Маршруты общественного транспорта», «Остановки общественного транспорта», «Зарядные станции», «Зона парковки», «Организация пешеходных переходов», «Городской велопрокат», «Городская велопарковка», «Самокаты», «Железнодорожный транспорт», «Железнодорожные вокзалы и станции», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реализации свыше трех тысяч инициатив в рамках проекта «Город идей». Так, в столице с 2014 года было организовано 36 проектов, посвященных вопросам культуры, электронного развития городских услуг, предпринимательства, транспорта и образования.