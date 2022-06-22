Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Москвичи предложат идеи по улучшению транспортной инфраструктуры

Араз Салехов
Город
Москвичи предложат идеи по улучшению транспортной инфраструктуры
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москвичи могут предложить идеи по улучшению транспортной инфраструктуры в рамках работы платформы «Город идей». Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Пользователи платформы «Город идей» теперь могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где стоит установить зарядную станцию для электромобилей. В разделе «Предложить идею» доступно десять новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожанам предлагают рассказать, чего не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановочным павильонам, чтобы стать еще удобнее, — говорится в сообщении.

На данном этапе москвичи могут поделиться своими идеями по следующим темам: «Маршруты общественного транспорта», «Остановки общественного транспорта», «Зарядные станции», «Зона парковки», «Организация пешеходных переходов», «Городской велопрокат», «Городская велопарковка», «Самокаты», «Железнодорожный транспорт», «Железнодорожные вокзалы и станции», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реализации свыше трех тысяч инициатив в рамках проекта «Город идей». Так, в столице с 2014 года было организовано 36 проектов, посвященных вопросам культуры, электронного развития городских услуг, предпринимательства, транспорта и образования.

Транспорт Москва инициатива
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте