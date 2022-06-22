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«Ее латвийские актеры скоро съедят»: Шахназаров предрек Хаматовой незавидное будущее

Александр Афонин
Общество
«Ее латвийские актеры скоро съедят»: Шахназаров предрек Хаматовой незавидное будущее
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Журналист Михаил Шахназаров предрек незавидное будущее актрисе театра и кино Чулпан Хаматовой, которая уехала в Латвию. Он заявил, что на новом месте ее ждет далеко не сладкая и радостная жизнь.

— Ее латвийские актеры скоро съедят. Люди там, в театрах, не знают, как за месяц столько заработать, — сказал он.

На данный момент Хаматова не имеет ту же популярность в Латвии, как в России. Она соглашается на различные предложения. Например, сейчас она играет в Новом Рижском театре, где гонорар составляет 800 евро.

По словам Шахназарова, для рижских коллег заработок актрисы внушителен. Журналист отметил, что гонорары Хаматовой могут стать причиной разрушения карьеры актрисы со стороны других работников театра, передает «Пятый канал».

До этого Чулпан Хаматова, которая последние несколько месяцев проживает в Риге, рассказала об отсутствии русофобии в Латвии. По ее словам, в Латвии очень открытое общество. Она рассказала о вопросах друзей из России, которые интересуются, не плюют ли ей в лицо, когда артистка ходит по улицам Риги. Наоборот, актриса только получает предложения о помощи.

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