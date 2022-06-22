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«Ведомости»: IKEA уведомляет ТЦ о досрочном расторжении договоров аренды

Полина Долганова
Общество
«Ведомости»: IKEA уведомляет ТЦ о досрочном расторжении договоров аренды
Фото: Unsplash

Представители компании IKEA начали сообщать арендодателям торговых центров, в которых расположены магазины холдинга, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

По словам источника, письма с соответствующим уведомлением получили практически все комплексы, в которых располагаются магазины компании. При этом речь идет об одностороннем расторжении договоров, что приведет к огромным штрафам для IKEA.

Всего в столице располагается 10 торговых комплексов, в которых можно было приобрести продукцию фирмы. В одном из центров подтвердили получение уведомления, передает газета «Ведомости».

Представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Об этом стало известно в среду, 15 июня. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, смогут ли российские производители заменить любимую многими россиянами шведскую мебель.

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов рассказал «Вечерней Москве», как уход популярного мебельного производителя отразится на российском рынке.

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