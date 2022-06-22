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Центральный рынок на Маросейке реконструируют

Араз Салехов
Город
Центральный рынок на Маросейке реконструируют
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маросейка, 4/2с1 Карта всех событий

На центральном рынке на Маросейке пройдет реконструкция, там появятся «кухни мира», коворкинг и гостиничные номера. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу улица Маросейка, владение 4/2, строение 1 (ЦАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на данном этапе на земельном участке площадью около 0,17 гектаров расположен фуд-холл «Центральный рынок на Маросейке». Площадь объекта составляет около 1,6 тысячи квадратных метров, здесь расположены помещения на 320 посадочных мест, сообщает сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о начале строительства многофункционального паркинга с офисами, магазинами, кафе, объектами спорта и досуга. Общая площадь застройки будет около 69,7 тысячи квадратных метров, а гаража — не менее 40,6 тысячи «квадратов».

Реконструкция Москомстройинвест Москва
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