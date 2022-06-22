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Москва заключила 24 соглашения на полях ПМЭФ

Георгий Соланович
Город
Москва заключила 24 соглашения на полях ПМЭФ
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Правительство Москвы по итогам XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило 24 соглашения и меморандума. Их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 22 июня.

— В этом году в рамках форума столица подписала 24 соглашения и меморандума. Их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей. Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах: промышленности, строительстве, туризме, культуре, научно-просветительской деятельности, — подчеркнул заммэра.

По его словам, 22 соглашения были заключены на стенде правительства города. Треть документов, в том числе договоры о сотрудничестве с Хабаровским и Алтайским краями, Национальной системой платежных карт, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого, правительство столицы подписало соглашения о сотрудничестве в сфере развития домостроительной отрасли с комбинатом инновационных технологий «МонАрх» и о развитии промышленного потенциала города с ООО «СЗ ФСК «Север». Также Москва заключила семь договоров с инвесторами о реорганизации участков бывших промзон.

Кроме того, на полях ПМЭФ столичные власти подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с ДНР и приняли решение об использовании системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. В заключение Ефимов напомнил, что во время форума правительство заключило соглашение с Агентством стратегических инициатив о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 июня сообщалось, что Подмосковные власти подписали 40 соглашений на сумму 145 миллиардов рублей в рамках ПМЭФ.

Правительство Москвы Владимир Ефимов ПМЭФ
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