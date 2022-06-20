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Правительство Подмосковья подписало 40 соглашений в рамках ПМЭФ

Полина Долганова
Общество
Правительство Подмосковья подписало 40 соглашений в рамках ПМЭФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Подмосковные власти подписали 40 соглашений на сумму 145 миллиардов рублей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, чаще всего реализация соглашений составляет около 70–80 процентов.

— Очень надеюсь, что все те соглашения, которые были подписаны, будут реализованы на территории Подмосковья, — цитирует губернатора РИАМО.

До этого Дептранс Москвы подвел итоги очередного Петербургского международного экономического форума. Так, стала возможной оплата проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Например, смартфоном по QR-коду в кассах на всех открытых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Помимо этого, СБП теперь работает в приложении «Парковки России». В рамках ПМЭФ гостям рассказали об экосистеме «СберТройка» и презентовали дизайн карт «Тройка» для регионов. Также были представлены новые технологии проезда с помощью Face Pay.

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 (ПМЭФ-2022). «Вечерняя Москва» собрала ключевые моменты, о которых говорил глава государства.

Подмосковье подписание соглашения Андрей Воробьев
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