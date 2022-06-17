Мировой кризис, Украина, экономика России: о чем говорил Путин на ПМЭФ-2022

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 (ПМЭФ-2022). «Вечерняя Москва» собрала ключевые моменты, о которых говорил глава государства.

О ситуации в мире

Путин подчеркнул, что после завершения холодной войны Америка объявила себя «посланником Бога на земле».

— Соединенные Штаты (Америки — прим. «ВМ»), провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, — заметил глава государства.

Президент заметил, что США ставят свои интересы выше интересов других стран и не замечают, что в последние десятилетия появляются новые мощные центры.

В Европе будут меняться политические силы, уверен президент.

— Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит, — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что происходящие в Европе демократические процессы скорее похожи на ширму, а не на нечто реальное: сменяющие друг друга партии крайне напоминают друг друга.

Президент подчеркнул, что причиной негативных изменений в мировой экономике в последнее время стала не российская военная операция. По словам Путина, все началось гораздо раньше из-за безответственной политики стран «большой семерки».

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Глава государства спрогнозировал, что в ближайшие несколько лет начнется процесс конвертации глобальных резервов из валют в настоящие ресурсы: продовольствие, энергоносители и другое сырье.

— Некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством — это очевидно. Суицидальные настроения у них налицо, — заявил Путин.

О спецоперации на Украине

Путин отметил, что ситуация на Украине позволила Западу обвинить Россию в собственных неудачах.

— Спецоперация России стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы, — заметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины и готова обеспечить проход гражданским судам. При этом он отметил, что объемы зерна на Украине составляют незначительную часть от мировых запасов. Также глава государства предположил, что вывоз украинского зерна может стать частью оплаты за поставляемое киевскому режиму вооружение.

Путин заметил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

— Все задачи СВО будут решены, залогом тому — мужество и героизм воинов, консолидация общества, — подчеркнул президент.

Он добавил, что принятие решения о проведение спецоперации было тяжелым, однако необходимым. Путин назвал спецоперацию решением суверенной страны, основанным на праве обеспечивать свою безопасность.

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Об экономике России

Путин подчеркнул, что западные санкции строились на ложном тезисе, что экономика России не суверенна. Новые ограничения были «безумными и бездушными», а желание изолировать РФ в отношении Запада стало причиной нынешней русофобии. При этом он отметил, что негативные прогнозы финансовых аналитиков относительно экономики России не сбылись.

По словам главы государства, с Россией хотят сотрудничать государства, в которых проживает большинство жителей Земли. В условиях санкций перед РФ появляется ряд новых возможностей, а развитие экономики будет осуществляться на основании максимальной открытости.

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Россия никогда не будет изолироваться, отказываясь от взаимодействия с теми, кто хочет с ней работать, отметил президент.

— Россия, несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, — заявил глава государства.

Российский бюджет в этом году будет исполнен с профицитом в три триллиона рублей, подчеркнул Путин.

— По итогам первых пяти месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом — 1,5 триллиона рублей, а консолидированный бюджет — с профицитом в 3,3 триллиона рублей, — рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что стоимость льготной ипотеки может быть снижена до 7 процентов. По словам Путина, программа льготной ипотеки после нового снижения сохранится до конца 2022 года. Российские банки начали предварительный прием заявок на такие ипотечные кредиты. Также президент принял решение запустить промышленную ипотеку под 5 процентов — получить ее смогут предприятия, готовые построить новые производства.

Путин предложил навсегда отменить значительное количество проверок в отношении российского бизнеса. Так, по его словам, ряд предприятий не нуждаются в таких проверках. Имеет смысл сохранить их только там, где деятельность предприятия связана с высокими рисками причинения вреда.