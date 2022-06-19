ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«Был продуктивным»: Дептранс Москвы подвел итоги ПМЭФ-2022

Антон Махов
Город
«Был продуктивным»: Дептранс Москвы подвел итоги ПМЭФ-2022
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Дептранс Москвы подвел итоги очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Завершился ПМЭФ-2022. Для нас он был очень продуктивным, — говорится в сообщении.

Так, стала возможной оплата проезд через систему быстрых платежей (СБП). Например, смартфоном по QR-коду в кассах на всех открытых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Помимо этого, СБП теперь работает в приложении «Парковки России». В рамках ПМЭФ гостям рассказали об экосистеме «СберТройка» и презентовали дизайн карт «Тройка» для регионов. Также были представлены новые технологии проезда с помощью Face Pay, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что Дептранс Москвы представил в рамках ПМЭФ новый сервис для оценки транспортной доступности столичных новостроек. Так, сервис покажет, удобно ли рядом парковать свой автомобиль, велосипед или самокат.

Кроме того, он предоставит информацию о том, что делает застройщик по улучшению транспортной доступности ЖК. Партнерами проекта являются сервисы «2ГИС» и «ЦИАН», которые используются для расчетов.

Транспорт Москва ПМЭФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте