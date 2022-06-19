«Был продуктивным»: Дептранс Москвы подвел итоги ПМЭФ-2022

Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Дептранс Москвы подвел итоги очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Завершился ПМЭФ-2022. Для нас он был очень продуктивным, — говорится в сообщении.

Так, стала возможной оплата проезд через систему быстрых платежей (СБП). Например, смартфоном по QR-коду в кассах на всех открытых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Помимо этого, СБП теперь работает в приложении «Парковки России». В рамках ПМЭФ гостям рассказали об экосистеме «СберТройка» и презентовали дизайн карт «Тройка» для регионов. Также были представлены новые технологии проезда с помощью Face Pay, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что Дептранс Москвы представил в рамках ПМЭФ новый сервис для оценки транспортной доступности столичных новостроек. Так, сервис покажет, удобно ли рядом парковать свой автомобиль, велосипед или самокат.

Кроме того, он предоставит информацию о том, что делает застройщик по улучшению транспортной доступности ЖК. Партнерами проекта являются сервисы «2ГИС» и «ЦИАН», которые используются для расчетов.