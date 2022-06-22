Заммэра Сергунина: Праздник в честь Дня молодежи пройдет в Москве 26 июня

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Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Праздничная программа в честь Дня молодежи начнется 26 июня в 12:00 в парке искусств «Музеон». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 22 июня.

— Одну из площадок в «Музеоне» как раз посвятят волонтерству. Там все желающие смогут узнать о волонтерском движении столицы и поучаствовать в благотворительности. Помимо этого, в парке будут представлены программы всероссийского конкурса «Большая перемена» и платформы «Россия — страна возможностей», — отметила заммэра.

В «Музеоне» будут работать девять тематических зон. Посетителям мероприятия, которые задумываются о построении карьеры, предложат послушать лекции о работе с персоналом и пообщаться с экспертами на темы профессионального становления и предпринимательства. В рамках мероприятия также пройдут профтестирования, встречи с потенциальными работодателями и интерактивные игры и на мастер-классы.

В секциях, посвященным волонтерству, москвичей ждут мастер-классы по созданию игрушек и турнир по настольным играм. В спортивной зоне горожане смогут присоединиться к зарядке, занятиям по брейк-дансу и воркауту, а на площадках молодежного креатива участники проекта «Stand Up лига» научат всех желающих азам выступления в стендап-жанре.

Помимо этого, в парке пройдут лекции по психологии, современному искусству, предпринимательству, финансовой грамотности и ораторскому искусству. Завершится программа большим концертом с участием известных артистов.

До этого Сергунина заявила, что в рамках первой Московской недели моды, которая проводится с 20 по 26 июня, пройдет фестиваль «Модная столица». Гостей ждут театральные постановки, выставки, кинопоказы и многое другое.