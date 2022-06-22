В народном календаре 23 июня — Тимофеев день, Тимофей Знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Православная церковь 23 июня вспоминает двух священномучеников с именем Тимофей.
В этот день нельзя сидеть дома в одиночестве. Необходимо позвать к себе гостей или же сходить к близким людям. Наши предки говорили, что так удача, благополучие и счастье будут весь год возле вас.
Не жадничайте. Если ослушаться запрета, то вы будете вынуждены жить в долг. Сегодня вы должны поделиться со всеми не только материальными благами, но и делать приятные сюрпризы людям.
В этот день нельзя заглядывать в чужие окна, иначе придется отвечать за ошибки другого человека. Отметим, что 23 июня запрещается оставлять не зашторенными и свои окна: если верить приметам — счастье убежит от вас. Если в доме не предусмотрены шторы, необходимо на этот вечер все равно отыскать материал, которым их можно прикрыть.
Если на небе появилась радуга — это хорошая примета, но 23 июня смотреть на нее нельзя, иначе придется прожить весь год голодным.
Не выносите мусор в этот день, иначе будет семейная ссора. Лучше этот мусор оставить в коридоре, а выкинуть вы его можете на следующий день.
Приметы погоды
Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди. На листьях ивы капельки липкого сока появились — к ненастью. Пауков не видно — к перемене погоды. Домашние птицы себя ощипывают — к дождю. Курица машет хвостом — к осадкам.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Как 23 июня получить счастье и удачу на целый год
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.