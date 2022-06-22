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В народном календаре 23 июня — Тимофеев день, Тимофей Знаменный, Тимофеевы знамения, День призраков. По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей. Православная церковь 23 июня вспоминает двух священномучеников с именем Тимофей.

В этот день нельзя сидеть дома в одиночестве. Необходимо позвать к себе гостей или же сходить к близким людям. Наши предки говорили, что так удача, благополучие и счастье будут весь год возле вас.

Не жадничайте. Если ослушаться запрета, то вы будете вынуждены жить в долг. Сегодня вы должны поделиться со всеми не только материальными благами, но и делать приятные сюрпризы людям.

В этот день нельзя заглядывать в чужие окна, иначе придется отвечать за ошибки другого человека. Отметим, что 23 июня запрещается оставлять не зашторенными и свои окна: если верить приметам — счастье убежит от вас. Если в доме не предусмотрены шторы, необходимо на этот вечер все равно отыскать материал, которым их можно прикрыть.

Если на небе появилась радуга — это хорошая примета, но 23 июня смотреть на нее нельзя, иначе придется прожить весь год голодным.

Не выносите мусор в этот день, иначе будет семейная ссора. Лучше этот мусор оставить в коридоре, а выкинуть вы его можете на следующий день.

Приметы погоды

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди. На листьях ивы капельки липкого сока появились — к ненастью. Пауков не видно — к перемене погоды. Домашние птицы себя ощипывают — к дождю. Курица машет хвостом — к осадкам.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 23 июня получить счастье и удачу на целый год

Именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Татьяна, Тимофей.