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Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади 22 июня

Араз Салехов
Город
Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади 22 июня
Фото: Пресс-служба оргкомитета «Московские сезоны»
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади в рамках Московской недели моды 22 июня. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Каждый день гостей ждут увлекательные встречи с дизайнерами, интересные рассказы профессионалов, знакомство с современными технологиями создания гардероба, а также показы модной одежды и аксессуаров, — говорится в сообщении.

Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади 22 июня Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Так, на Тверской площади в дни фестиваля функционирует настоящий модный кластер, где гости знакомятся с процессом создания одежды и украшений, узнают о модных тенденциях будущего. Он работает с 15:00 до 19:00 и в выходные с 12:00 до 19:00. В четверг, 23 июня, горожанам расскажут о роли 3D-печати в индустрии моды.

При этом 24 июня на территории мероприятия пройдет мастер-класс по созданию рисунка модельной фигуры для эскиза. Также с 22 по 24 июня москвичи могут посетить различные модные показы.

Также москвичей и гостей столицы пригласили на выставку исторических фотографий «Время и мода» на Пушкинской площади. Посетители фотовыставки, как уточняется, увидят известных артистов советского театра и кино, получат возможность рассмотреть, как одевались студенты московских вузов.

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