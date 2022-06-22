Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади 22 июня

Фестиваль «Модная столица» откроется на Тверской площади в рамках Московской недели моды 22 июня. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
— Каждый день гостей ждут увлекательные встречи с дизайнерами, интересные рассказы профессионалов, знакомство с современными технологиями создания гардероба, а также показы модной одежды и аксессуаров, — говорится в сообщении.
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Так, на Тверской площади в дни фестиваля функционирует настоящий модный кластер, где гости знакомятся с процессом создания одежды и украшений, узнают о модных тенденциях будущего. Он работает с 15:00 до 19:00 и в выходные с 12:00 до 19:00. В четверг, 23 июня, горожанам расскажут о роли 3D-печати в индустрии моды.
При этом 24 июня на территории мероприятия пройдет мастер-класс по созданию рисунка модельной фигуры для эскиза. Также с 22 по 24 июня москвичи могут посетить различные модные показы.
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