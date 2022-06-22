Загрутдинов: Центральный и южный корпуса ИКБ № 1 введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты начали монтаж декоративных фасадных панелей в центральном и южном корпусах будущего инфекционного лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Ввод объектов в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня.

— Строители приступили к монтажу декоративных фасадных панелей в центральном и южном корпусах будущего инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей. Строительная готовность объекта составляет более 65 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — сказал глава депстроя.

По его словам, три больничных корпуса переменной этажности соединят крытые переходы на уровне второго этажа. В зданиях оборудуют одноместные мельцеровские боксы, разместят лечебную, диагностическую, хирургическую и акушерско-гинекологическую службы, патолого-анатомические службы, блок помещений учебных кафедр, обустроят административные помещения и установят новейшую медицинскую технику, передает КП.

21 июня сообщалось, что общестроительная готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой на территории Городской клинической больницы № 64 составляет 53 процента.