Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Загрутдинов: Центральный и южный корпуса ИКБ № 1 введут в эксплуатацию в этом году

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Центральный и южный корпуса ИКБ № 1 введут в эксплуатацию в этом году
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты начали монтаж декоративных фасадных панелей в центральном и южном корпусах будущего инфекционного лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Ввод объектов в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня.

— Строители приступили к монтажу декоративных фасадных панелей в центральном и южном корпусах будущего инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей. Строительная готовность объекта составляет более 65 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — сказал глава депстроя.

По его словам, три больничных корпуса переменной этажности соединят крытые переходы на уровне второго этажа. В зданиях оборудуют одноместные мельцеровские боксы, разместят лечебную, диагностическую, хирургическую и акушерско-гинекологическую службы, патолого-анатомические службы, блок помещений учебных кафедр, обустроят административные помещения и установят новейшую медицинскую технику, передает КП.

21 июня сообщалось, что общестроительная готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой на территории Городской клинической больницы № 64 составляет 53 процента.

Строительство Москва Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте