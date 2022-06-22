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Более полукилограмма метадона изъяли у женщины-наркокурьера из Балашихи

Елена Самойлова
Происшествия
Более полукилограмма метадона изъяли у женщины-наркокурьера из Балашихи
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Балашиха, Горенский бульвар Карта всех событий

В подмосковной Балашихе полицейские задержали подозреваемую в попытке сбыта метадона. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 40-летнюю злоумышленницу задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на Горенском бульваре. При личном досмотре у женщины обнаружен сверток с порошком. Как показала проведенная экспертиза, внутри был метадон общей массой более 600 граммов.

Женщина рассказала, что должна была распространить запрещенные вещества через тайники-закладки на территории подмосковных Балашихи и Реутова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В квартире задержанной полицейские нашли упаковочные материалы для уже расфасованных наркотиков и неизвестное вещество зеленого цвета, которое также отправлено на исследование.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурантка заключена под стражу.

Накануне, 21 июня, сообщалось о том, что у двух жителей подмосковного Зеленограда изъяли почти два килограмма наркотиков.

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