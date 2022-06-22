Более полукилограмма метадона изъяли у женщины-наркокурьера из Балашихи

В подмосковной Балашихе полицейские задержали подозреваемую в попытке сбыта метадона. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, 40-летнюю злоумышленницу задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на Горенском бульваре. При личном досмотре у женщины обнаружен сверток с порошком. Как показала проведенная экспертиза, внутри был метадон общей массой более 600 граммов.
Женщина рассказала, что должна была распространить запрещенные вещества через тайники-закладки на территории подмосковных Балашихи и Реутова.
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
В квартире задержанной полицейские нашли упаковочные материалы для уже расфасованных наркотиков и неизвестное вещество зеленого цвета, которое также отправлено на исследование.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурантка заключена под стражу.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.