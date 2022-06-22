Андрей Бочкарев: Развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе введут в эксплуатацию к 2023 году

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется завершить к 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 22 июня.

— Реконструкция и строительство развязок на МКАД являются одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы... В рамках реконструкции данной развязки запланировано строительство дорог общей протяженностью 5,4 километра, включая путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе и эстакаду — съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе, — отметил заммэра.

По его словам, помимо реконструкции самих развязок, специалисты также расширяют проезжую часть МКАД за счет новых боковых проездов, переходно-скоростных полос и развития прилегающей улично-дорожной сети. Благодаря реконструкции данной развязки увеличится пропускная способность северного участка МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и областного округа Мытищи.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты в рамках реконструкции развязки МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотней построят более 15 километров дорог. На данный момент выполнена практически пятая часть работ.