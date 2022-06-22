Во Франции заявили, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет

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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Европейский союз не будет. Об этом в среду, 22 июня, заявил министр — делегат по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.

— Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями, — отметил дипломат.

Он добавил, что любое государство, которое хочет стать членом ЕС, должно соответствовать четким требованиям, передает РИА Новости.

Европа изначально проявляла лицемерие по отношению к Украине. На начальном этапе боевых действий она пообещала ей путевку в ЕС и в НАТО. Теперь же создает всевозможные препятствия, чтобы максимально усложнить путь евроинтеграции для этой страны. Так политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» озвученные Еврокомиссией условия, неисполнение которых Украиной будет означать для нее лишение статуса кандидата в ЕС.

Он поставил под сомнение саму вероятность интеграции Украины в Евросоюз, отметив, что Западу она нужна только в качестве «поля для ведения войн».