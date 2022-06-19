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Политолог объяснил, зачем Еврокомиссия выдвинула Украине условия для вступления в ЕС

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог объяснил, зачем Еврокомиссия выдвинула Украине условия для вступления в ЕС
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европа изначально проявляла лицемерие по отношению к Украине. На начальном этапе боевых действий она пообещала ей путевку в ЕС и в НАТО. Теперь же создает всевозможные препятствия, чтобы максимально усложнить путь евроинтеграции для этой страны. Так политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» озвученные Еврокомиссией условия, неисполнение которых Украиной будет означать для нее лишение статуса кандидата в ЕС.

Согласно требованиями Еврокомиссии, руководство Украины должно провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Киеву предлагается также изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Политолог поставил под сомнение саму вероятность интеграции Украины в Евросоюз, отметив, что Западу она нужна только в качестве «поля для ведения войн».

— Такие сложные схемы для якобы интеграции Украины в ЕС создаются Западом с одной целью: чтобы РФ скорее завершила процесс денацификации украинских земель и можно было сесть с официальной Москвой за стол переговоров для выяснения дальнейшей судьбы Украины. Основные мировые державы будут решать эти вопросы без учета интересов Киева, — подчеркнул Михайлов.

Однако, по мнению эксперта, Европа сегодня не принимает самостоятельно ни одного решения в политике, связанной с украинским государством. Главная скрипка в этом вопросе принадлежит США.

— По большому счету Украина Западу нужна была в качестве плацдарма, чтобы совершить нападение на РФ. И сейчас, когда, помимо требований об искоренении коррупции в стране и иных важных аспектов, добавился пункт, связанный с отказом восхвалять Степана Бандеру, ситуация проясняется. Мы понимаем, что Украина не преодолеет коррупцию, а уж от Бандеры точно не откажется, — заявил политолог.

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