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В Еврокомиссии (ЕК) в воскресенье, 19 июня, перечислили несколько условий, неисполнение которых Украиной будет означать для нее лишение статуса кандидата в Евросоюз.

— Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться, — говорится в сообщении ЕК.

Так, официальный Киев обязан принять законы, препятствующие коррупции, олигархии и отмыванию денег, провести судебную реформу, внести поправки в закон о национальных меньшинствах, а также согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА Новости.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Немногим позже глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украине будет предоставлена возможность для подготовки к членству в ЕС, это будет означать, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями.

При этом президент России Владимир Путин сообщил, что Кремль не возражает против вступления Украины в ЕС.