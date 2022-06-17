Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
— ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против, — отметил глава государства.
Однако Путин сомневается, что присоединение Украины к ЕС сможет как-то положительно повлиять на ее экономику. Тем не менее со временем сложившаяся сейчас ситуация разрешится, и Россия вновь наладит отношения с соседним государством.
Видео: Telegram / ТАСС
— Украинский народ талантливый, безусловно, и потенциал большой. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, — рассказал президент.
Глава государства подчеркнул, что возобновление отношений просто неизбежно, передает ТАСС.
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