Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Фото: Администрация президента РФ

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против, — отметил глава государства.

Однако Путин сомневается, что присоединение Украины к ЕС сможет как-то положительно повлиять на ее экономику. Тем не менее со временем сложившаяся сейчас ситуация разрешится, и Россия вновь наладит отношения с соседним государством.

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— Украинский народ талантливый, безусловно, и потенциал большой. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что возобновление отношений просто неизбежно, передает ТАСС.

Президент России также добавил, что проведение спецоперации на Украине было вынужденным решением, но необходимым. По его словам, это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ состоялось в пятницу, 17 июня. Выступление было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.