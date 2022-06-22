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Задержаны двое обвиняемых в изнасиловании и убийствах в Новой Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Задержаны двое обвиняемых в изнасиловании и убийствах в Новой Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Армейский Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях в ТиНАО. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 11 августа 2021 года обвиняемые находились в поселке Армейский поселения Михайлово-Ярцевское. Там они напали на пожилых людей 1944 и 1946 годов рождения. Угрожая пенсионерам, они заставили их перевести все сбережения на банковскую карту одного из злоумышленников.

Затем они задушили женщину, а мужчину заперли в доме и подожгли. Однако тот смог выбраться и был своевременно госпитализирован.

Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
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Фото: СК РФ

Фигуранты заранее спланировали злодеяния и выслеживали пострадавших. Оказалось, что убитая пенсионерка ранее являлась учителем музыки одного из нападавших.

Также выяснилось, что незадолго до преступления 28-летний обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в квартире на юго-западе столицы. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация.

Примечательно, что один из задержанных ранее был неоднократно судим, в том числе по статье за особо тяжкие преступления. В ходе допроса он полностью признал свою вину и дал подробные показания, чем изобличил соучастника.

Мужчины обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ: «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»; «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем»; «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд, резюмировала Иванова.

21 июня сообщалось о еще одном убийстве на севере Москвы. Убийцу помогла обнаружить служебная собака.

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