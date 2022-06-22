Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Врач объяснил, нужно ли есть суп каждый день

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Нужно ли есть суп каждый день
Фото: Pexels

Врач общей практики Михаил Петрик объяснил, нужно ли есть суп каждый день. Он отметил, что многие люди считают, что есть суп или бульон нужно как можно чаще для правильной работы системы пищеварения, но на деле все оказывается по-другому.

— Есть культуры, где люди супы не едят, и у них никто раньше времени не умирает, и все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Давайте перечислим, что входит в состав борща: мясо, вода и овощи. Все эти ингредиенты мы можем съесть без жидкости, получив столько же полезных веществ. Из бульона, который варится час–два, мы получим все то же самое, что и из куска обычного вареного мяса. Поэтому употребление супов — это дань кулинарной традиции региона, не более, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Существует при этом и польза от первых блюд, особенно для людей, которые страдают от избыточного веса. За счет воды суп обладает большим объемом, чувство насыщения приходит быстрее из-за растяжения стенок желудка и температуры блюда.

— Вы съедите меньше, если будете есть суп. Можно есть его вечером, чтобы не повышать уровень инсулина, но только без большого количества картошки. Тарелка супа имеет куда меньше калорий, чем тарелка гречки с мясом. Люди таким образом по-хорошему себя обманывают. Но речь идет только про овощные супы с мясом без добавления сыра или сливок, — отметил доктор.

Вице-президент Федерации атлетического фитнеса России Олег Лунин объяснил, что нужно исключить из ежедневного рациона для омоложения организма. В первую очередь он назвал простые сахара, а также жареные и жирные продукты.

Здоровье Правильное питание кулинария
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте