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Врач общей практики Михаил Петрик объяснил, нужно ли есть суп каждый день. Он отметил, что многие люди считают, что есть суп или бульон нужно как можно чаще для правильной работы системы пищеварения, но на деле все оказывается по-другому.

— Есть культуры, где люди супы не едят, и у них никто раньше времени не умирает, и все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Давайте перечислим, что входит в состав борща: мясо, вода и овощи. Все эти ингредиенты мы можем съесть без жидкости, получив столько же полезных веществ. Из бульона, который варится час–два, мы получим все то же самое, что и из куска обычного вареного мяса. Поэтому употребление супов — это дань кулинарной традиции региона, не более, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Существует при этом и польза от первых блюд, особенно для людей, которые страдают от избыточного веса. За счет воды суп обладает большим объемом, чувство насыщения приходит быстрее из-за растяжения стенок желудка и температуры блюда.

— Вы съедите меньше, если будете есть суп. Можно есть его вечером, чтобы не повышать уровень инсулина, но только без большого количества картошки. Тарелка супа имеет куда меньше калорий, чем тарелка гречки с мясом. Люди таким образом по-хорошему себя обманывают. Но речь идет только про овощные супы с мясом без добавления сыра или сливок, — отметил доктор.

Вице-президент Федерации атлетического фитнеса России Олег Лунин объяснил, что нужно исключить из ежедневного рациона для омоложения организма. В первую очередь он назвал простые сахара, а также жареные и жирные продукты.