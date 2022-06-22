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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве десяти пешеходных переходов от улицы Поляны до Варшавского шоссе

Араз Салехов
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве десяти пешеходных переходов от улицы Поляны до Варшавского шоссе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

В столице пройдут работы, связанные со строительством десяти подземных и надземных пешеходных переходов от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Об этом в среду, 22 июня, агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В рамках строительства магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе построят семь подземных пешеходных переходов и три надземных, — отметил он.

В ходе работ специалисты построят и отремонтируют дороги протяженностью одиннадцать километров, в том числе одну эстакаду, тоннель, два путепровода, семь подземных пешеходных переходов и три наземных пешеходных перехода. Планируется, что данные работы должны начаться в третьем квартале текущего года.

В среду, 11 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершили строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на 50 процентов. По его словам, участок от Боровского шоссе до Киевского шоссе готов на 40 процентов, а дорога от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны — на 8 процентов.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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