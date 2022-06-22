Загрутдинов: Скоропомощной комплекс больницы имени Склифосовского готов на 80 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ, Мещанский район Карта всех событий

Специалисты завершили строительство нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского на 80 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня.

— Строительная готовность нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского составляет 80 процентов. Завершена установка лифтового оборудования и вентиляции, на финишной стадии — работы по устройству навесного вентилируемого фасада. Продолжаются чистовая отделка здания, а также комплексное благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — сказал глава депстроя.

По его словам, в стационарный комплекс войдут шесть разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижной системой КТ.

Прием пациентов в медучреждении будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. При этом для комфортного пребывания граждан комплекс оборудуют зонами ожидания, помещениями для бесед с врачами и круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, передает КП.

До этого Загрутдинов сообщил, что специалисты начали монтаж декоративных фасадных панелей в центральном и южном корпусах будущего инфекционного лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе. Ввод объектов в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году.