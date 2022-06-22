Андрей Бочкарев: 59 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации

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Ключи от новых квартир в рамках реализации программы реновации получили 59 тысяч человек. Об этом в среду, 22 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящий момент в Москве по программе реновации введен в эксплуатацию 191 новый дом. Это 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Из них 182 новостройки уже переданы под заселение. Всего с начала реализации программы организовано переселение 86,8 тысячи жителей, из которых 59 тысяч человек завершили переезд, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в столице продолжаются строительство и проектирование 408 объектов на 7,3 миллиона квадратных метров жилья суммарно.

Накануне Бочкарев рассказал, что Северо-Восточный административный округ лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации. Он уточнил, что жители 12 районов СВАО начали переезд в новые квартиры по программе реновации.