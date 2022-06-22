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Андрей Бочкарев: СВАО лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: СВАО лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Северо-Восточный административный округ лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации. Об этом в среду, 22 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации активно реализуется во всех административных округах столицы: переезды ведутся в 72 районах. Лидером по количеству районов, где ведется переселение, является Северо-Восточный административный округ, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что жители 12 районов СВАО начали переезд в новые квартиры по программе реновации. По его словам, второе место делят между собой Юго-Западный и Восточный административные округа. В каждом из них ведется заселение домов в девяти районах.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в свою очередь уточнил, что всего в 182 стартовых дома осуществляются переезды жителей 514 домов. При этом 115 домов уже полностью расселены, еще 95 — демонтированы по технологии умного сноса.

Также стало известно о строительстве более 15 километров дорог в рамках реконструкции развязки МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотней. На данный момент, как уточняется, выполнена практически пятая часть работ.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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