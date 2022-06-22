Стали известны подробности дела тренера-насильника из Люблина

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Появились подробности дела тренера-насильника из Люблина. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», мужчина работал тренером по спортивной борьбе в одной из детских секций в столичном районе Люблино.

Выяснилось, что от действий мужчины пострадал не один ребенок, а несколько. Так тренер уговаривал их позировать ему без одежды и фотографировал детей в обнаженном виде.

Помимо этого, мужчина неоднократно сам оголялся перед своими учениками.

Накануне, 21 июня, стало известно, что в июне текущего года тренер спортивной секции непродолжительное время оставался наедине с еще одним учеником и систематически совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Ребенок рассказал обо всем родителям, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. Тренеру предъявили обвинение и возбудили в его отношении уголовное дело.