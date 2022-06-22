Рябков заявил, что приоритетом России служит предотвращение ядерного конфликта

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На данный момент приоритетом России служит предотвращение прямого конфликта между ядерными державами. Об этом в среду, 22 июня, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу, — сказал он.

Замглавы добавил, что сегодня стала наиболее востребованной работа по обеспечению стратегической стабильности и улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями. По его словам, российское правительство заинтересовано в сохранении режима нераспространения оружия массового поражения, передает РИА Новости.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием, но все должны знать, что оно у государства есть. Он отметил, что представители других стран часто затрагивают тему ядерного вооружения. Москва, в свою очередь, отвечает на подобную риторику.