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Неадекватный мужчина ранил двух прохожих около храма Живоначальной Троицы в столице

Елена Самойлова
Происшествия
Неадекватный мужчина ранил двух прохожих около храма Живоначальной Троицы в столице
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Карамышевский проезд Карта всех событий

Мужчина ранил прохожего около храма Живоначальной Троицы в столице. Об этом в среду, 22 июня, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Все произошло недалеко от дома 59а, расположенного в Карамышевском проезде. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Один из пострадавших госпитализирован.

— В настоящее время злоумышленник задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, — резюмировали в МВД.

По данным СМИ, мужчина был без обуви и сначала что-то кричал. Потом он схватил нож и ударил пострадавшего в шею и голову.

Затем обезумевший вытащил второй нож и накинулся на еще одного мужчину. После «бойни» он выкинул оружие в траву и зашел в церковь, сообщает Telegram-канал Shot.

До этого сообщалось, что другой дебошир избил пассажира метро на станции «Римская».

Церковь Западный административный округ (ЗАО) нож
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