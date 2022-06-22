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Мужчина избил пассажира метро на станции «Римская»

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина избил пассажира метро на станции «Римская»
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, метро Римская Карта всех событий

Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали уроженца Кемеровской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнему жителю столицы. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью на станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии пассажиры поссорились и стали драться. В ходе выяснения отношений 27-летний мужчина несколько раз ударил оппонента по голове. От полученных травм 21-летний москвич упал и потерял сознание.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, переломы лицевых костей и гематомы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что в Новой Москве задержаны двое обвиняемых в изнасиловании и убийствах.

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