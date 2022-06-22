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Кардиолог назвал самые частые болезни сердца

Анна Михалюк
Общество
Названы самые частые болезни сердца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-кардиолог Евгений Утин рассказал о самых распространенных болезнях сердечно-сосудистой системы.

— Главные проблемы, которые можно выявить, — это гипертония (от нее страдают около 40 процентов представителей нашей популяции) и атеросклероз (отложение холестерина на стенках сосудов). Если этот сосуд идет к сердцу, то отмирает кусок сердечной мышцы, она перестает выполнять свою насосную функцию, возникает инфаркт миокарда. Если закупорка сосуда происходит в мозгу, то отмирает часть мозга: перестает работать рука или нога, нарушается речь, — объяснил врач в новом выпуске на YouTube-канале Яны Павлидис.

Он подчеркнул, что по ряду исследований женщин от проблем с сердцем защищают половые гормоны. Кроме того, они менее склонны к зависимостям и рискованному поведению, поэтому проблемы с сердцем среди них встречаются в более позднем возрасте.

— Нигде в мире нет такой разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, как в России, она составляет почти десятилетие. Мужчинам проверить сердечно-сосудистую систему необходимо уже в 40 лет, тогда как женщинам сделать это можно и позже, — порекомендовал кардиолог.

Кардиолог Утин также назвал пять способов снизить давление без таблеток. Чтобы хорошо себя чувствовать, доктор рекомендует снизить вес, придерживаться средиземноморской диеты и больше двигаться.

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