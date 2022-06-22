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Данилко заступился за Лорак после критики из-за молчания о спецоперации

Антон Махов
Общество
Данилко заступился за Лорак после критики из-за молчания о спецоперации
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Украинский певец Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, вступился за свою соотечественницу певицу Ани Лорак после того, как на нее обрушилась критика за молчание по поводу специальной военной операции на Украине.

— Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24-го числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: «Вот, давайте ее лишим народной артистки». А что поменяется? — высказался певец.

Многие звезды с Украины после 24 февраля высказали недовольство происходящим, однако Лорак до сих пор никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Многие украинские артисты раскритиковали певицу, сообщает ФАН.

В марте 2022 года Лорак также рассказала, что влезла в долги, чтобы поддержать своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда он переехал к ней на Украину. Артистка взяла большую сумму в кредит, чтобы ее избранник смог построить бизнес.

Знаменитость призналась, что хотя счастливой совместной жизни у них с Муратом так и не получилось, благодаря ей он стал успешным предпринимателем.

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