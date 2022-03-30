Лорак до сих пор выплачивает кредит экс-мужа в полмиллиона долларов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певица Ани Лорак рассказала, что влезла в долги, чтобы поддержать своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда он переехал к ней на Украину. Артистка взяла большую сумму в кредит, чтобы ее избранник смог построить собственный бизнес.

Знаменитость призналась, что хотя счастливой совместной жизни у них с Муратом так и не получилось, но он благодаря ей стал успешным предпринимателем. Лорак помогла супругу осуществить мечту — он давно хотел открыть свой ресторан. На эти цели звезда взяла в кредит 500 тысяч долларов. После развода с мужем из-за его многочисленных измен, артистка до сих пор выплачивает долг банку.

— Потому что, когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь, — вспомнила певица в студии программы «Судьба человека».

Отметим, что предательство Мурата настолько возмутило поклонников Лорак, что они до сих пор пишут ему гневные комментарии в соцсетях. Его называют альфонсом и просят вернуться в Турцию.

В начале марта фанаты певицы Ани Лорак решили, что ее бывший муж, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался со своей возлюбленной. Пользователи обнаружили, что Мурат и Самия удалили все совместные фото из соцсетей и отписались друг от друга.

Также, по мнению подписчиков, о разладе в отношениях модели и предпринимателя говорят и неоднозначные публикации девушки, которая признается, что разочаровалась в любви.