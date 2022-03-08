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Бывший муж Ани Лорак расстался с возлюбленной

Юлия Курганова

Общество
Бывший муж Ани Лорак расстался с возлюбленной
Фото: Официальный Instagram Ани Лорак / @anilorak

Поклонники певицы Ани Лорак решили, что ее бывший муж, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался со своей возлюбленной. Пользователи обнаружили, что Мурат и Самия удалили все совместные фото из соцсетей и отписались друг от друга.

Также, по мнению подписчиков, о разладе в отношениях модели и предпринимателя говорят и неоднозначные публикации девушки, которая признается, что разочаровалась в любви.

Ни Налчаджиоглу, ни Ахметова никак не комментируют эти слухи. Мужчина продолжает активно заниматься предпринимательством и делиться с фолловерами историями исключительно о работе, передает издание Starhit.

Экс-супруг Лорак начал встречаться с новой избранницей весной прошлого года. Певица была замужем за Налчаджиоглу около девяти лет. В 2011 году у них родилась дочь София. Причиной развода в 2019 году стали постоянные измены со стороны супруга.

В январе в Сети оценили фото экс-мужа Ани Лорак с новой возлюбленной. Поклонники не могут смириться, что пара не вместе, а бизнесмен быстро нашел замену артистке. Когда Налчаджиоглу сделал предложение своей новой избраннице, многие фанаты Лорак восприняли эту новость в штыки. Ведь надежда на воссоединение пары у них теплилась, к тому же у бывших супругов растет 10-летняя дочь София.

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