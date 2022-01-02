«Каролина лучше!»: в Сети оценили фото экс-мужа Лорак с новой возлюбленной

Фото: Instagram Ани Лорак / @anilorak

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, развелась с отцом своего ребенка, турком Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Но по сей день ее поклонники не могут смириться, что пара не вместе, а бизнесмен быстро нашел замену артистке.

Когда Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, многие фанаты Лорак восприняли эту новость в штыки. Ведь надежда на воссоединение пары у них теплилась, к тому же, у бывших супругов растет 10-летняя дочь София.

Однако Новый год бизнесмен встретил не с наследницей и бывшей женой, а с новой избранницей, визажистом Лилией. Они отпраздновали 2022-й в Киеве и на память запечатлелись у елки. Но многим фолловерам это не очень понравилось, они принялись сравнивать девушку с Лорак.

«Очень жаль, что не с Каролиной»; «Каролина лучше!»; «Ани Лорак лучше на много!»; «До Каролины далеко»; «Не понимаю, как можно Каролину разлюбить?»; «Таких как Лиля еще будет много, а вот Каролины нет»; «Слов нет! Каролина супер!» — оставили комментарии пользователи.

Лорак показала фанатам пять разных образов. Певица любит наряжаться, поэтому для выступлений подбирает женственные образы. Недавно она сняла видео на песню «Верила», где предстала в разных платьях. Артистка решила похвастаться своими нарядами на странице в соцсети Instagram.