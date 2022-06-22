Кардиолог назвал главные факторы риска болезней сердца

Фото: Depositphotos

Врач-кардиолог Евгений Утин рассказал о главных факторах риска болезней сердца.

Он отметил, что первое место занимают курение и алкоголизм, они отнимают по 10 лет жизни. Последние исследования, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что нет безопасной дозы алкоголя.

— На втором месте я бы расположил сахарный диабет. Считается, что это эндокринологическое заболевание, но люди с диабетом в четыре раза чаще умирают от инфаркта. На третьем месте — высокий уровень холестерина и гипертония, они отнимают 5–7 лет от продолжительности жизни. Гиподинамия, или низкая подвижность, отнимает от 3 до 7 лет жизни, как и избыточный вес — они также занимают третью строчку, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала Яны Павлидис.

Наследственность является важным фактором, который проявляется через уровень сахара в крови, холестерина. Если есть близкие родственники в возрасте до 65 лет, которые пострадали от сердечно-сосудистых катастроф, то необходимо с большим вниманием отнестись к своему здоровью. Кроме того, перенесенный коронавирус из-за последствий в виде тромбообразования также может сказаться на работе сердца.

Кардиолог рассказал, какие заболевания сердечно-сосудистой системы являются наиболее распространенными. Кроме того, он объяснил, почему мужчины чаще женщин страдают от болезней сердца.