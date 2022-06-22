Свыше пяти миллионов «квадратов» нежилой недвижимости построено в ТиНАО за десять лет

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Свыше пяти миллионов квадратных метров нежилой недвижимости возвели в Троицком и Новомосковском административных округах за десять лет. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— За десять лет с момента присоединения ТиНАО построено 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, где создано 267 тысяч рабочих мест. К 2032 году рассчитываем на показатель не менее 500 тысяч созданных рабочих мест. На следующее десятилетие основным вызовом является создание новых рабочих мест, помимо комфортной среды, объектов рекреации и развития дорожной инфраструктуры, — рассказал он.

При этом глава столичного департамента отметил важность создания рабочих мест на территории округов. По его словам, столичные власти планируют ввести какие-то преференции для застройщиков, чтобы они были заинтересованы в строительстве нежилых объектов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в ТиНАО до конца года будет возведено около 600 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Жидкин отметил, что свою роль сыграл курс на импортозамещение. По его словам, много российских предприятий, продукция которых направлена на замещение импорта, проявили интерес к строительству в ТиНАО.