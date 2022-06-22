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Москвичам предложили выбрать основную мелодию для столичного транспорта

Георгий Соланович
Город
Москвичам предложили выбрать основную мелодию для столичного транспорта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители столицы на сайте проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании «Как звучит Московский транспорт?» и выбрать музыкальную тему, которая будет ассоциироваться с метро, трамваями, автобусами или электробусами и звучат перед важными сообщениями. Об этом сообщили в пресс-службе проекта в среду, 22 июня.

— Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru. На выбор предлагается пять мелодий, которые можно прослушать на странице голосования в разделе «Подробнее», — пояснил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Музыкальные темы эксперты отобрали из присланных на конкурс, который проходил в апреле 2022 года. Победившая в голосовании на «Активном гражданине» мелодия будет звучать при звонке в колл-центр Мостранспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора, в мобильном приложении «Метро Москвы», во время официальных мероприятий Транспортного комплекса, в корпоративных фильмах и других проектах. При этом композиция будет использоваться как целиком, так и частично.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на сайте проекта «Активный гражданин» зарегистрировались более шести миллионов участников.

Транспорт Электронное голосование Музыка
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