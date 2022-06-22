ТЦ «Афимол» эвакуировали из-за задымления

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Посетителей торгового центра «Афимолл» эвакуировали из здания. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

По данным источника «ВМ», в помещении произошла вспышка жира в вентиляции и началось задымление.

В пресс-службе МЧС по городу подтвердили выезд по данному адресу, сообщив, что из вытяжки идет дым.

— Дальнейшая информация уточняется, — заключили в пресс-службе.

20 июня пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. В результате погиб один человек.