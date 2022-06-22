Жена Пьера Нарцисса рассказала о его последних словах перед смертью

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о последних словах артиста перед тем.

— Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: «Лера, я поеду на гемодиализ сейчас». За него болело все отделение. Я спросила: «Ты когда будешь доступен?». Он ответил: «Как станет лучше, я напишу». В реанимацию попал, потому что у него началась подагра, — цитирует Калачеву «Телепрограмма».

Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Артист умер в результате остановки сердца после хирургической операции на почке.

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».

В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика». Параллельно он работал в казино и ночных клубах. С конца 1990-х играл в команде КВН «РУДН».